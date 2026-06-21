В Оренбургском районе выпала почти месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Оренбургском районе, что привело к подтоплению участков дорог и улиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сильнее всего пострадали поселок Пригородный и садовые общества Ивановского сельсовета. Для ликвидации последствий задействованы силы администрации района, областная Аварийно-спасательная служба и сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Движение ограничено на автодороге «Оренбург — Беляевка» в районе 19 километра. Перекрытие действует ориентировочно до 09:00 22 июня, на месте дежурят патрульные машины Госавтоинспекции.

В Оренбурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы для откачки воды из ливневой канализации с использованием помп.

Андрей Сазонов