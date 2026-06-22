Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Тульской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на Тульскую область являются частью более широкой картины участившихся атак на различные российские регионы. Так, в ночь на 26 ноября 2023 года сообщалось о «массовой атаке» беспилотниками, при которой дроны были уничтожены в Подмосковье, Брянской, Тульской и Калужской областях. В Тульской области уже имели место инциденты, когда сбитые беспилотники врезались в многоквартирные дома, как это произошло в Туле в ноябре 2023 года, когда один человек получил ранение и было повреждено остекление трех квартир. В мае 2025 года также был зафиксирован удар БПЛА по многоквартирному дому в Туле, после чего власти пообещали пострадавшим компенсации и ремонт.

В целом, власти Тульской области, включая губернатора Дмитрия Миляева, регулярно сообщают об отражении атак БПЛА, иногда с указанием числа сбитых аппаратов, однако информация о пострадавших и разрушениях не всегда детально раскрывается сразу. В регионе неоднократно объявлялась опасность атаки БПЛА, а в некоторых случаях атаки приводили к пожарам на предприятиях, повреждениям частных домов и даже гибели людей, как это случилось в июле 2025 года, когда в результате атаки беспилотников в Тульской области погиб один человек и один получил ранения. После атак местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности, так как упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества.