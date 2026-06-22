Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Тульской области
Беспилотник ВСУ ударил по жилому многоквартирному дому в Щекино Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Жителей дома эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы и региональный оперативный штаб. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил губернатор.
За ночь над Россией силы ПВО сбили 301 беспилотник. Дроны уничтожили в том числе над Тульской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Московской областями и другими. Около 8:40 мск господин Миляев писал, что над Тульской областью сбили три БПЛА.
Атаки беспилотников на Тульскую область являются частью более широкой картины участившихся атак на различные российские регионы. Так, в ночь на 26 ноября 2023 года сообщалось о «массовой атаке» беспилотниками, при которой дроны были уничтожены в Подмосковье, Брянской, Тульской и Калужской областях. В Тульской области уже имели место инциденты, когда сбитые беспилотники врезались в многоквартирные дома, как это произошло в Туле в ноябре 2023 года, когда один человек получил ранение и было повреждено остекление трех квартир. В мае 2025 года также был зафиксирован удар БПЛА по многоквартирному дому в Туле, после чего власти пообещали пострадавшим компенсации и ремонт.
В целом, власти Тульской области, включая губернатора Дмитрия Миляева, регулярно сообщают об отражении атак БПЛА, иногда с указанием числа сбитых аппаратов, однако информация о пострадавших и разрушениях не всегда детально раскрывается сразу. В регионе неоднократно объявлялась опасность атаки БПЛА, а в некоторых случаях атаки приводили к пожарам на предприятиях, повреждениям частных домов и даже гибели людей, как это случилось в июле 2025 года, когда в результате атаки беспилотников в Тульской области погиб один человек и один получил ранения. После атак местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности, так как упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества.