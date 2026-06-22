Глава Тувы заявил об ошибках руководства «Орленка» после нападения в лагере

Руководство детского лагеря «Орленок» в Туве, где мужчина напал на спящих детей, допустило серьезные ошибки. Контроль безопасности был на низком уровне, заявил глава региона Владислав Ховалыг. При нападении пострадали 14 несовершеннолетних.

«Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой... Очевидны серьезные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права»,— написал в «Максе» господин Ховалыг.

Губернатор отметил, что во всех детских лагерях пройдут внеплановые проверки. «Главные требования: жесткая охрана периметра, исправность видеонаблюдения и тревожных кнопок, укомплектованность ночных смен и запрет на доступ посторонних»,— уточнил Владислав Ховалыг. Кроме того, заявил губернатор, в лагерях должен быть график патрулирования территорий полицией. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.

В ночь на 21 июня 24-летний пьяный мужчина забрался в один из корпусов оздоровительного лагеря «Орленок». По данным Следственного комитета по региону, он избивал спящих детей палкой. Следствие установило, что мужчина отдыхал на природе в компании знакомых в 1 км от детского лагеря. Злоумышленника задержали сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).