Акции Совкомбанка выросли более чем на 7% после сообщения о выкупе бумаг
Акции Совкомбанка на утренней сессии Московской биржи достигали 11,34 руб. за штуку, дорожая на 7,3% к закрытию предыдущего дня. К 10:05 котировки скорректировались на отметке 11,1 руб. за бумагу (+4,96%).
Так акции кредитной организации отреагировали на сообщение о планируемом выкупе ООО «Совкомбанк Страхование Жизни» бумаг ПАО «Совкомбанк» на Мосбирже (buyback). Плановый объем покупок составит 2 млрд руб. в квартал. Программа выкупа будет действовать до решения о ее завершении. По мнению менеджмента Совкомбанка, нынешняя рыночная оценка не отражает фундаментальные показатели группы, потенциал роста капитала и прибыли на акцию.
Решение о выкупе акций "Совкомбанка" (байбэк) принято на фоне недавнего IPO банка в декабре 2023 года, в ходе которого было привлечено 11,5 млрд рублей при цене 11,5 рублей за акцию. IPO стало крупнейшим в России по количеству исполненных заявок и первым банковским IPO в стране с 2015 года. Сам "Совкомбанк" давно готовился к публичному размещению, поддерживая регистрацию акций, которые мог разместить в любой момент.
Менеджмент "Совкомбанка" ранее заявлял о недооцененности акций со стороны рынка, несмотря на их рост почти на 50% с момента IPO. Текущая рыночная оценка ниже капитала на акцию на 30%. Банк не ставит целью резкий рост котировок, уделяя внимание созданию долгосрочного положительного имиджа эмитента и росту прибыли.