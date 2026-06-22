«Русолово» намерено произвести 4 тыс. тонн сырья в 2026 году

ПАО «Русолово» рассчитывает в этом году произвести около 4 тыс. т олова в концентрате. Об этом сообщил директор Оловянной рудной компании (ОРК) Игорь Корытов, передает ТАСС.

По словам главы ОРК, к 2030 году потребности России в олове составят 5,4 тыс. т. В прошлом году компания нарастила выпуск концентрата на 42% — до 3,5 тыс. т.

«Русолово» — один из лидеров по добыче оловянной руды и производству оловянного концентрата в России. Входит в группу «Селигдар», которая объединяет золотодобывающие и оловодобывающие предприятия в Якутии, Бурятии, Алтайском крае и Оренбургской области.