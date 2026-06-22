«Русолово» намерено произвести 4 тыс. тонн сырья в 2026 году
ПАО «Русолово» рассчитывает в этом году произвести около 4 тыс. т олова в концентрате. Об этом сообщил директор Оловянной рудной компании (ОРК) Игорь Корытов, передает ТАСС.
По словам главы ОРК, к 2030 году потребности России в олове составят 5,4 тыс. т. В прошлом году компания нарастила выпуск концентрата на 42% — до 3,5 тыс. т.
«Русолово» — один из лидеров по добыче оловянной руды и производству оловянного концентрата в России. Входит в группу «Селигдар», которая объединяет золотодобывающие и оловодобывающие предприятия в Якутии, Бурятии, Алтайском крае и Оренбургской области.
К 2030 году стратегической целью группы «Селигдар», в которую входит «Русолово», является производство 20 тысяч тонн золота и 14–16 тысяч тонн олова в год. При этом в оловянный дивизион инвестиции ожидаются чуть ниже показателя прошлого года (2,6 млрд руб.) в 2025 году, так как основной объем модернизации мощностей пришелся на предыдущий период. Рост инвестиций в оловянный дивизион прогнозируется с 2026 по 2027 годы в связи с запуском новых объектов. В Ярославской области планируют запустить новое производство олова и сплавов до конца 2026 года, сумма инвестиций составит 500 млн рублей. Это производство призвано удовлетворить все потребности России в олове, припоях и баббитах, а также локализовать выпуск сульфата олова, хлорида олова и метастанната натрия.