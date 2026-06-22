Из тюменских аптек изъяли ветпрепарат от боли и воспалений

В Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО, запретили продажу препарата «Но-презан», сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

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«Управление Россельхознадзора информирует об изъятии из гражданского оборота лекарственного средства для ветеринарного применения "Но-презан® ТАБ" (серия 0031, срок годности 03.2028) производства ООО "НИТА-ФАРМ" (Московская область)»,— указано в сообщении.

Препарат запрещено перемещать. Об обращении контрафактных, фальсифицированных или некачественных средств советуют сообщать в Россельхознадзор.

«Но-презан» — спазмолитическое ветеринарное лекарство, которое используют для снятия боли, спазмов при воспалительных процессах. В основе препарата дротаверин.

Анна Капустина