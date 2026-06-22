В Челябинской области производство яиц снизилось на 10% в 2026 году

За январь–май 2026 года сельхозорганизации Челябинской области произвели 627,6 млн яиц. Показатель снизился на 10,1% год к году. Однако Челябинская область все же попала в топ-10 субъектов РФ по объему производства, заняв пятое место. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на Росстат.

На первом месте по объему производства оказалась Ленинградская область — 1,7 млрд яиц. Показатель увеличился на 13,8% в сравнении с январем–маем 2025 года.

Отрицательная динамика наблюдается в Пермском крае — 580 млн яиц, на 2,4% меньше, а также в Кемеровской области — 492,8 млн яиц, на 4,7% меньше.

Ольга Воробьева