«Русолово» запустит металлургический комбинат в Хабаровском крае в 2028 году

«Русолово» планирует запустить Амурский металлургический комбинат в Хабаровском крае в 2028 году. Об этом сообщил журналистам директор Оловянной рудной компании (ОРК) Игорь Корытов.

По словам господина Корытова, на полную мощность завод выйдет в 2029 году. Предприятие будет выпускать не менее 8,3 тыс. т марочного олова в год. Инвестиции в проект с 2026-го оцениваются минимум в 17,6 млрд руб., передает ТАСС. Строительство комбината, убежден глава ОРК, даст региону около 422 новых рабочих мест.

«Русолово» — один из лидеров по добыче оловянной руды и производству оловянного концентрата в России. Входит в группу «Селигдар», которая объединяет золотодобывающие и оловодобывающие предприятия в Якутии, Бурятии, Алтайском крае и Оренбургской области.