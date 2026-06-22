В новое издание единого школьного учебника по истории России будут включены сведения об участии военных КНДР в освобождении Курской области. Об этом РИА Новости рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Помимо этого в учебнике появится информация о новых видах оружия и героях СВО.

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«Если говорить о том, что добавляется, естественно, в мире меняется сейчас очень много: и позиции разных стран, которые так или иначе задействованы в этом процессе попытки мирного урегулирования, и позиции стран Востока, стран Запада и, конечно, изменения на поле битвы, появление новых видов оружия», — цитирует господина Мягкова РИА Новости.

Первые издания единого учебника по истории для 11-го класса поступили в школы в 2023/24 учебном году. В 2024/25-м новые учебники получили десятиклассники. Материалы для пятых, шестых и седьмых классов появились в школах в этом учебном году. С 1 сентября 2026 года в школах появятся книги по истории для восьмых и девятых классов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны РФ Андрей Белоусов в КНДР приняли участие в церемонии открытия в Пхеньяне мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Мероприятие прошло при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Открытие комплекса приурочили к дате окончания операции по освобождению Курской области от ВСУ — 26 апреля 2025 года.

Подробно об участии военнослужащих КНДР в освобождении региона — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов