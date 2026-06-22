Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с середины декабря 2024 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на утренних торгах составлял 2397,51 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 2400 пунктов 18 декабря 2024 года.

К 9:05 индекс скорректировался на отметке 2400,71 пункта, снижаясь на 0,82% к закрытию предыдущего дня. Лидерами роста на российском рынке стали акции Совкомбанка (+4,4%), «Дом.РФ» (+1,01%) и «Роснефти» (+0,91%). Больше всего снижались бумаги ЦИАНа (-8,58%), «Ренессанса» (-2,53%) и РУСАЛа (-2,09%).