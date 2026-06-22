«Повышение ставок происходит практически каждый день»

Помощник президента Юрий Ушаков дал понять, что договоренности Анкориджа постепенно теряют смысл. Ранее мировые агентства сообщали, что Дональд Трамп мог изменить свою позицию по Украине под воздействием европейцев на последнем саммите «Группы семи». Тем не менее президент США несколько раз публично обещал вновь вернуться к украинской теме. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом сейчас вплотную занят Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп, несмотря на обещание оперативно вернуться к делам украинским, по-прежнему вплотную занят Ираном. Причем так кажется, что в ближайшее время отвлечься от этого направления ему не удастся. Ситуация там выглядит еще более запутанной и труднопредсказуемой, чем во время так называемой горячей фазы. Судя по тому, что на передний край переговоров отправлен вице-президент Джей Ди Вэнс, успех не выглядит очевидным — так нынче принято считать, неофициально, естественно.

В Кремле тем временем фактически укоряют главу Белого дома: мол, на фоне природных красот французского Эвиана он не проявил стойкости, польстился на сладкие речи, позволил европейским недругам сманить себя на свою сторону. В результате есть риск смены диспозиции — Трамп вполне может усилить давление не на Киев, как это предполагает «дух Анкориджа», а на Москву, дабы склонить ее к миру. Более того, велика вероятность того, что, если с Ираном совсем ничего не получится, то 47-й президент США предпочтет свести к минимуму программу под условным названием «прекращение всех войн на Земле» и вернуться к внутренней повестке — к тому, к чему его призывают соратники из MAGA.

Хотя утверждать на все 100%, конечно же, ничего нельзя, учитывая характер и поступки нынешнего лидера. Как бы то ни было, можно смело констатировать: мирный процесс по Украине из паузы переходит в режим долгосрочного ожидания. Соответственно, военная составляющая остается, как и прежде, единственным движущим фактором. Уже нет смысла говорить о повышении ставок и переходе противостояния на новый уровень. Процесс этот настолько ускорился, что за ним невозможно уследить. Это самое повышение ставок происходит практически каждый день.

Владимир Зеленский грозит официальному Минску. Если Александр Лукашенко не прекратит работу ретрансляторов, которые указывают путь российским дронам, Киев сам решит этот вопрос. Сложно сказать, насколько эта угроза выглядит серьезной. Однако нужно заметить, что заявление сделано после саммита G7 в Эвиане, где европейские союзники якобы склонили Трампа на свою сторону, при том что США пытались разыграть некую партию вокруг Белоруссии, но, похоже, и с этим ничего особо не вышло. Тогда как Зеленский занял агрессивную позицию в отношении Лукашенко.

Чтобы как-то разбавить негативный фон, можно в заключение напомнить о том, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вроде бы собираются в ближайшее время в Москву. Опять же уже сложно сказать, в какой по счету раз. Правда, сейчас они находятся в Швейцарии, где ведут непростые переговоры с Ираном. В принципе недалеко, могут и заглянуть в гости. Тем более что их по-прежнему ждут и готовы оказать радушный прием.

Дмитрий Дризе