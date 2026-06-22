Трое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе на Филиппинах

Двое подростков открыли стрельбу в средней школе Сан-Хосе в филиппинском Таклобане. Три человека погибли и пять получили ранения. Об этом сообщает Inquirer со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла около 9:00 по местному времени (4:00 мск). По данным Philippine News Agency, одного из подозреваемых задержали сразу после нападения. Им оказался 15-летний подросток. Второго стрелявшего полиции помогли задержать местные жители. Как уточнили местные власти, оба нападавших — несовершеннолетние. Силовики выясняют мотивы преступления.

Местные СМИ публикуют ролики, где видно, что стрельба произошла внутри школы во время уроков. Министерство образования Филиппин отреагировало на инцидент и пообещало помочь всем пострадавшим. Сотрудники ведомства работают вместе с силовиками на месте нападения.