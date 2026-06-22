Внуково и Домодедово начали работать с ограничениями

В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Теперь им необходимо согласовывать полеты с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Как правило, подобные меры вводят, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

За ночь над российскими регионами уничтожили 301 БПЛА. Дроны сбивали в том числе на подлете к Москве. О возможных последствиях атаки не сообщалось.