Рейтинг одобрения президента Южной Кореи впервые упал ниже 50%

В Южной Корее растет недовольство населения президентом Ли Чжэ Мёном. Впервые с момента его инаугурации год назад рейтинг неодобрения вырос до 49,7%, одновременно рейтинг одобрения, никогда не опускавшийся ниже половины, упал до 46,7%. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По мнению аналитиков Realmeter, главной причиной падения рейтингов стал недавний скандал вокруг нехватки избирательных бюллетеней на местных выборах 3 июня. Ситуация уже привела к отставке главы избиркома и возбуждению уголовных дел. Среди других факторов социологи называют углубление внутренних разногласий в правящей Демократической партии, а также растущее недовольство политически умеренных граждан и жителей столичного региона из-за увеличивающегося неравенства на рынке активов (несмотря на рекордный рост индекса KOSPI выше 9 тыс. пунктов).

В администрации президента Южной Кореи заявили, что серьезно и «смиренно» воспринимают результаты исследования и намерены внимательнее прислушиваться к мнению граждан, особенно в вопросах экономики и уровня жизни.

Эрнест Филипповский