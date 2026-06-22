Рейтинг одобрения президента Южной Кореи впервые упал ниже 50%
В Южной Корее растет недовольство населения президентом Ли Чжэ Мёном. Впервые с момента его инаугурации год назад рейтинг неодобрения вырос до 49,7%, одновременно рейтинг одобрения, никогда не опускавшийся ниже половины, упал до 46,7%. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
По мнению аналитиков Realmeter, главной причиной падения рейтингов стал недавний скандал вокруг нехватки избирательных бюллетеней на местных выборах 3 июня. Ситуация уже привела к отставке главы избиркома и возбуждению уголовных дел. Среди других факторов социологи называют углубление внутренних разногласий в правящей Демократической партии, а также растущее недовольство политически умеренных граждан и жителей столичного региона из-за увеличивающегося неравенства на рынке активов (несмотря на рекордный рост индекса KOSPI выше 9 тыс. пунктов).
В администрации президента Южной Кореи заявили, что серьезно и «смиренно» воспринимают результаты исследования и намерены внимательнее прислушиваться к мнению граждан, особенно в вопросах экономики и уровня жизни.
Падение рейтингов президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна происходит на фоне продолжающейся политической турбулентности в стране. Его предшественник, Юн Сок Ёль, был отстранен от власти после импичмента в декабре 2024 года, вызванного введением военного положения. Военное положение, которое продлилось всего шесть часов 3 декабря 2024 года, привело к обвинениям в мятеже и госизмене против Юн Сок Ёля, а также к неоднократным попыткам его ареста. Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Юн Сок Ёля в апреле 2025 года, после чего были назначены внеочередные президентские выборы на 3 июня 2025 года, на которых Ли Чжэ Мён одержал победу.
Даже после победы на выборах Ли Чжэ Мён остаётся в центре политических скандалов. Против него самого ведутся два судебных разбирательства по обвинениям в коррупции, злоупотреблении доверием и в заведомо ложном заявлении во время предыдущей президентской кампании. При этом оппозиция считает эти дела политически мотивированными. В свое время он также призывал расследовать массовую утечку данных клиентов маркетплейса Coupang. Эти события создают общую атмосферу нестабильности и недоверия к политической элите, что может отражаться на рейтингах текущего президента.