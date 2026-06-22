НБКИ: число выданных в мае автокредитов выросло на 3,3% за год

В мае 2026 года в России было выдано 84,9 тыс. автокредитов, что на 4,4% меньше, чем в апреле (88,8 тыс.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 3,3% — тогда было оформлено 82,2 тыс. кредитов.

Наибольшее количество автокредитов в мае пришлось на Москву (6,14 тыс.), Московскую область (5,41 тыс.), Санкт-Петербург (4,02 тыс.), Татарстан (4 тыс.) и Краснодарский край (3,26 тыс.). В этих регионах сохраняется высокий спрос на автофинансирование.

Среди топ-30 регионов по числу выданных автокредитов зафиксировано существенное снижение в Удмуртии (-13,4%), Самарской (-11,7%) и Белгородской (-11,3%) областях, а также в Башкортостане и Вологодской области (в обоих по -8,7%). В Москве выдача кредитов сократилась на 2,5%, в Санкт-Петербурге — на 2%.

Напротив, в некоторых регионах отмечен рост автокредитования: в Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%).