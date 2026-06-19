Паслер анонсировал проект по целевому обучению для иногородних студентов-медиков

В Свердловской области запустят программу привлечения медицинских специалистов из других регионов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал проект, согласно которому в регионе будут заключать договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения для поступающих из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы предоставим им возможность поступления в Свердловский областной медицинский колледж на условиях целевого обучения. Ключевым условием станет заключение целевого договора, согласно которому, отучившись, молодые специалисты должны будут отработать три года в медицинских организациях Свердловской области»,— рассказал господин Паслер.

Глава региона сообщил о планах выделить 1050 мест для иногородних абитуриентов на учебный год 2026–2027. По его словам, это позволит укрепить кадровый потенциал среднего медицинского звена и закрепить молодых специалистов в регионе.

Выступая с докладом о работе перед депутатами на этой неделе, губернатор рассказал, что властям удалось снизить дефицит кадров и в сфере здравоохранения. Так, обеспеченность врачами в регионе за год выросла на 5,3%, а целевой набор в Уральский медицинский университет (УГМУ) увеличился с 785 человек до 825 в 2025-м.

Мария Игнатова