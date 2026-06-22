Японским археологам в Италии не хватило денег на содержание древнеримских руин

Продолжение археологических раскопок древнеримского памятника, которые команда Токийского университета проводит уже 24 года, оказалось под угрозой из-за нехватки финансирования. Ученые объявили срочный сбор пожертвований, пишет газета Yomiuri.

Специалисты Токийского университета с 2002 года ведут раскопки в городе Сомма-Везувиана в южноитальянском регионе Кампания. В настоящее время исследователи изучают остатки масштабного сооружения, которое, согласно историческим хроникам, могло быть загородной виллой, где скончался первый римский император Октавиан Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Здание было погребено под слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году н. э., уничтожившего Помпеи. Ученые также исследуют, как регион восстанавливался после этой катастрофы.

В последние годы финансирование со стороны университета резко сократилось. Сказываются ослабление иены и рост цен. «Даже содержание руин становится затруднительным, не говоря уже о раскопках»,— цитирует издание обращение исследователей. Команда университета объявила сбор экстренной помощи и призвала людей пожертвовать средства до конца июня. Она рассчитывает собрать 30 млн иен. К 18 июня общая сумма пожертвований превысила 15 млн иен.

Эрнест Филипповский