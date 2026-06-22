В ДТП в Архангельской области погибли пять человек

В Архангельской области произошло ДТП с двумя автомобилями. В аварии погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщило областное МЧС.

Машины столкнулись на участке трассы А-215 в районе населенного пункта Шелекса в Плесецком муниципальном округе. Еще два человека доставлены в больницу.

По данным регионального МВД, столкнулись автомобили Renault и BMW. Все пятеро погибших — из Renault, включая детей 5 и 13 лет. Госпитализированы водитель и пассажир BMW — мужчины 1997 и 1998 годов рождения.