Канада закупила радары слежения за ракетами над Арктикой за $2,5 млрд
Правительство премьер-министра Канады Марка Карни заключило соглашения с правительством Австралии и компанией BAE Systems Australia о закупке системы загоризонтного радиолокационного наблюдения в Арктике (A-OTHR). Сделка на сумму $2,5 млрд была подписана в Канберре госсекретарем по оборонным закупкам Канады Стивеном Фюром и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.
Как уточняет канадская телерадиовещательная корпорация CBC, поскольку оборудование производится за рубежом, стороны также подписали соглашение о промышленных льготах, предусматривающее встречные инвестиции в канадский ОПК. A-OTHR позволит вести мониторинг воздушного пространства на предмет угроз со стороны самолетов и одиночных ракет над Крайним Севером. Станции радара будут расположены в южной части Онтарио, в районе озер Каварта. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к 2029 году.
Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал партнерство с Австралией в прошлом году, оценив общую стоимость программы в $6 млрд. Подписанное соглашение охватывает лишь первый из двух запланированных радаров. Вторую систему — полярный загоризонтный радар (P-OTHR) — планируется развернуть в глубине Канадского Арктического архипелага, состоящего из 36,5 тыс. островов.
Решение Канады о развертывании радаров связано с заявленной необходимостью защиты от угроз со стороны России и Китая в Арктике и входит в более широкую стратегию усиления военного и дипломатического присутствия страны в регионе. В декабре прошлого года Канада представила 37-страничную новую Арктическую стратегию, где напрямую говорилось о растущих угрозах со стороны России и Китая. НАТО, членом которого является Канада, усиливает военное присутствие в Арктике, в регионе проводятся учения и развивается военная инфраструктура.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал выделение $25 млрд на модернизацию военных объектов на Севере страны, чтобы защитить территориальный суверенитет в Арктике и обеспечить оборону Северной Америки. Эти средства предназначены для модернизации баз в Йеллоунайфе, Инувике и Икалуите, а также развертывания оперативной базы в регионе Лабрадор. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти назвал Арктику «следующим крупным приоритетом» после увеличения расходов на оборону, подчеркнув изменение ситуации с угрозами и «российское и китайское присутствие в Арктике».
Канада переориентирует свою оборонную политику, делая акцент на сотрудничестве с НАТО и североевропейскими странами-членами альянса, отказываясь от прежней ориентации на США. Это также связано с необходимостью решения проблем безопасности и обороны в Арктике, что Сенат Канады назвал безотлагательной потребностью. Это обусловлено тем, что некоторые канадские специалисты опасаются прямой российской военной угрозы в отношении Канады.