Канада закупила радары слежения за ракетами над Арктикой за $2,5 млрд

Правительство премьер-министра Канады Марка Карни заключило соглашения с правительством Австралии и компанией BAE Systems Australia о закупке системы загоризонтного радиолокационного наблюдения в Арктике (A-OTHR). Сделка на сумму $2,5 млрд была подписана в Канберре госсекретарем по оборонным закупкам Канады Стивеном Фюром и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Как уточняет канадская телерадиовещательная корпорация CBC, поскольку оборудование производится за рубежом, стороны также подписали соглашение о промышленных льготах, предусматривающее встречные инвестиции в канадский ОПК. A-OTHR позволит вести мониторинг воздушного пространства на предмет угроз со стороны самолетов и одиночных ракет над Крайним Севером. Станции радара будут расположены в южной части Онтарио, в районе озер Каварта. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к 2029 году.

Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал партнерство с Австралией в прошлом году, оценив общую стоимость программы в $6 млрд. Подписанное соглашение охватывает лишь первый из двух запланированных радаров. Вторую систему — полярный загоризонтный радар (P-OTHR) — планируется развернуть в глубине Канадского Арктического архипелага, состоящего из 36,5 тыс. островов.

Влад Никифоров