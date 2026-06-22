Китай ввел санкции в отношении более полусотни компаний США
Министерство торговли КНР в понедельник объявило о включении в список экспортного контроля десяти компаний из США. Одновременно Министерство финансов страны отстранило от участия в государственных закупках 46 американских компаний.
На сайте Минторга решение мотивируется защитой национальной безопасности и интересов, а также необходимостью выполнения международных обязательств. В списке подсанкционных компаний: Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies Corp., Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials Corp., USA Rare Earth. Китайские экспортеры теперь не смогут поставлять им товары двойного назначения. Исключения с разрешения министерства могут быть сделаны в особых случаях.
По информации AFP, Минфин КНР запретил госучреждениям закупать продукцию у 46 американских компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon и оборонное подразделение Boeing. Компании с американскими инвестициями в Китае исключены из списка поставщиков, указано в заявлении министерства.
Санкционная политика Китая в отношении американских компаний — это ответ на аналогичные действия США. Администрация США неоднократно вводила санкции против китайских компаний и чиновников, часто под предлогом угрозы национальной безопасности, а также за их предполагаемые связи с российским военно-промышленным комплексом. В свою очередь, Министерство торговли КНР выражало «крайнее недовольство» такими мерами, заявляя, что США «злоупотребляют госвластью для подавления китайских компаний» и что Китай «продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав китайских предприятий».
Китайский закон о борьбе с иностранными санкциями, принятый в 2021 году и обновленный в 2025 году, предусматривает ответные меры, включая внесение иностранных физических и юридических лиц в санкционный список, запрет на въезд в Китай, арест активов и запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями. Эти меры включают и ограничения на импорт и экспорт товаров и технологий, что делает китайские контрсанкции более предсказуемыми. Одной из возможных ответных мер со стороны Пекина является введение эмбарго на поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства электромобилей и другой высокотехнологичной продукции.