МИД РФ: военная подготовка НАТО напоминает немецкий план «Барбаросса»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сравнил военные приготовления НАТО и ЕС с немецким планом по нападению на СССР «Барбаросса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС… их главная задача — добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года»,— сказал господин Грушко в разговоре с «Известиями».

«Барбаросса» — это план военной кампании нацистской Германии по разгрому СССР в ходе Второй мировой войны с помощью тактики блицкрига. Вторжение началось 22 июня 1941 года, однако немецкий замысел «молниеносной войны» полностью провалился.