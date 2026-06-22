FT: военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы

Военные конфликты, в первую очередь на Украине и в Персидском заливе, в 2026 году повлияли на увеличение притока инвестиций в оборонные стартапы. Согласно данным, собранным для Financial Times компанией PitchBook, с начала 2026 года компании этого сектора привлекли от венчурных фондов $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает $9,95 млрд, привлеченных за 2025 год.

Резкий рост инвестиций обусловлен также необходимостью производства более дешевых систем вооружения нового поколения. В частности, конфликт в Персидском заливе обострил интерес к технологиям морской обороны. По данным источников, знакомых с ситуацией, британский стартап Kraken Technology, чьи автономные суда для поиска мин были выбраны Королевским военно-морским флотом для развертывания в Ормузском проливе, планирует привлечь около $100 млн при оценке компании примерно в $1 млрд.

Основной поток инвестиций в размере $11,4 млрд оказался сосредоточен в США. Почти $5 млрд из них получила Anduril Industries, разрабатывающая дроны. Во время привлечения средств компания в мае почти удвоила свою рыночную оценку до $61 млрд.

Аналитики считают, что несмотря на опасения инвесторов относительно перегрева рынка оборонных стартапов, подобные риски наблюдается только в таких сегментах, как беспилотные летательные аппараты. Возможности для развития же сохраняются в таких областях, как автономные морские системы и спутники. Кроме того, эксперты полагают, что спрос на новые оборонные технологии сохранится даже после окончания текущих конфликтов.

Влад Никифоров