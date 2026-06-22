Бастрыкин потребовал доклад по нападениям группы подростков на екатеринбуржцев

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях группы подростков в Екатеринбурге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным СК, в уральской столице группа несовершеннолетних регулярно похищает и повреждает чужое имущество. Во время нападений они применяют к прохожим насилие.

Следственные органы СК России по Свердловской области уже возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления Бориса Францишко доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

О нападении подростков на жителя Екатеринбурга сообщали в феврале этого года. Тогда на ул. Шаумяна шесть подростков напали на мужчину. Его госпитализировали с ожогом шеи и глаз.

Анна Капустина