Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростков на взрослого в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении подростков на мужчину в Екатеринбурге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

В Екатеринбурге группа подростков напала на незнакомого мужчину в сквере на улице Шаумяна вечером 16 февраля. Мужчину госпитализировали в больницу №23 с ожогом шеи и глаз. Ему оказали помощь и отпустили домой.

По данным УМВД, личности шести участников конфликта уже установили. Проверка по материалам продолжается.

СКР завел уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования доложат главе федерального ведомства.

Анна Капустина