Южный Урал потерял девять позиций в рейтинге регионов по доходам населения

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Челябинской области в 2025 году составило 1,95. Регион занял 42-е место в рейтинге субъектов по доходам населения от «РИА Новости», потеряв за год девять позиций.

В прошлом году за чертой бедности на Южном Урале находилось 7,1% против 7,7% в 2024-м. В среднем по стране этот показатель находится на уровне 6,7%.

Лидерами списка стали Ненецкий (отношение дохода к стоимости набора товаров и услуг — 3,99; доля населения за чертой бедности — 5,8%), Ямало-Ненецкий (3,98; 3,3%) и Чукотский (3,65; 3,3%) автономные округа. Последние места заняли республики Ингушетия (1,13; 24,3%), Тыва (1,31; 18,6%) и Карачаево-Черкесская (1,31; 15,3%).

Виталина Ярховска