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МИД РФ: у России остаются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за санкций

У России сохраняются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за западных санкций, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он назвал эту проблему вызовом для всемирной организации.

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

Фото: МИД РФ

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

Фото: МИД РФ

Глава департамента отметил, что функционирование Секретариата ООН «критически зависит от поступления обязательных и добровольных платежей». Решением проблемы Россия занимается в контакте с финансистами ООН, добавил он. «Россия как постоянный член Совета Безопасности и ответственный участник международного сообщества неукоснительно соблюдает свои уставные обязанности. Уверены, что и другие государства должны поступать таким же образом»,— рассказал он в интервью ТАСС.

Господин Логвинов добавил, что в этом году Россия выплатила взнос в регулярный бюджет ООН в размере более $67 млн. Кроме того, Москва оплатила начисления за предыдущие годы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с уплатой Россией взносов в ООН из-за западных санкций не новы. Ранее, правительство РФ постановляло не выплачивать взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за 2022 и 2023 годы, причём МИД России назвал этот отказ вынужденным. Министерство иностранных дел России также заявляло о готовности вернуться к практике добровольных взносов в ЕЭК ООН только после возобновления конструктивного диалога на площадке комиссии и указывало на деструктивные действия США и стран Евросоюза, блокировавшие российские проекты технического содействия.

Проблемы с проведением международных платежей затрагивают не только взносы в ООН. Так, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в июле 2024 года заявлял о постоянной работе по повышению устойчивости расчётов с Китаем в условиях американского санкционного законодательства. В декабре 2023 года директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сообщил, что Россия нашла способ платить взносы в ООН и другие международные организации в долларах и евро.

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