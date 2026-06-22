МИД РФ: у России остаются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за санкций
У России сохраняются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за западных санкций, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он назвал эту проблему вызовом для всемирной организации.
Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов
Фото: МИД РФ
Глава департамента отметил, что функционирование Секретариата ООН «критически зависит от поступления обязательных и добровольных платежей». Решением проблемы Россия занимается в контакте с финансистами ООН, добавил он. «Россия как постоянный член Совета Безопасности и ответственный участник международного сообщества неукоснительно соблюдает свои уставные обязанности. Уверены, что и другие государства должны поступать таким же образом»,— рассказал он в интервью ТАСС.
Господин Логвинов добавил, что в этом году Россия выплатила взнос в регулярный бюджет ООН в размере более $67 млн. Кроме того, Москва оплатила начисления за предыдущие годы.
Проблемы с уплатой Россией взносов в ООН из-за западных санкций не новы. Ранее, правительство РФ постановляло не выплачивать взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за 2022 и 2023 годы, причём МИД России назвал этот отказ вынужденным. Министерство иностранных дел России также заявляло о готовности вернуться к практике добровольных взносов в ЕЭК ООН только после возобновления конструктивного диалога на площадке комиссии и указывало на деструктивные действия США и стран Евросоюза, блокировавшие российские проекты технического содействия.
Проблемы с проведением международных платежей затрагивают не только взносы в ООН. Так, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в июле 2024 года заявлял о постоянной работе по повышению устойчивости расчётов с Китаем в условиях американского санкционного законодательства. В декабре 2023 года директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сообщил, что Россия нашла способ платить взносы в ООН и другие международные организации в долларах и евро.