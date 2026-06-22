Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол дебютировал на ЧМ-2026
Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол дебютировал на ЧМ-2026. Футболист вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде в матче против Уругвая.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Жилсон Беншимол стал первым футболистом «Акрона», сыгравшим на чемпионате мира. В игре против сборной Уругвая он был заменен на 58-й минуте.
Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная Кабо-Верде после двух ничейных результатов сохраняет шансы на выход из группы.