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Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол дебютировал на ЧМ-2026

Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол дебютировал на ЧМ-2026. Футболист вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде в матче против Уругвая.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жилсон Беншимол стал первым футболистом «Акрона», сыгравшим на чемпионате мира. В игре против сборной Уругвая он был заменен на 58-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная Кабо-Верде после двух ничейных результатов сохраняет шансы на выход из группы.

Андрей Сазонов