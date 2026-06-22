Кассетный суббоеприпас унес жизнь женщины в Горловке

Жительница донецкой Горловки погибла при детонации суббоеприпаса типа «колокольчик», сообщил мэр Иван Приходько. Речь идет о боеприпасе М77 американского производства, которыми снаряжаются западные кассетные снаряды и ракеты.

Суббоеприпасы — это небольшие элементы кассетного снаряда, которые рассеиваются в воздухе над большой площадью. Некоторые подобные боеприпасы детонируют не сразу, а превращаются в противопехотные мины, жертвами которых становятся мирные жители.

По информации господина Приходько, вчера также при обстрелах были ранены три мирных жителя в Никитовском районе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшие — два мальчика 2014 и 2019 года рождения, а также женщина 1967 года рождения.