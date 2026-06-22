Утомленные солнцем

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 110, которая в этом году проходила с 16 по 19 июня в условиях сорокаградусной жары под лаконичным лейтмотивом The Pool («Бассейн»). В течение четырех дней в крепости Фортецца-да-Бассо более 740 брендов из 30 стран представили коллекции сезона весна-лето 2027. Первый полноценный мужской показ Simone Rocha, шоу DSM by Kei Ninomiya, первая выставка Демны для Gucci, международные гости ярмарки и основные тренды сезона — о главных событиях салона в нашем материале.

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Фото: Pitti Uomo Pitti Uomo 110

Фото: Pitti Uomo

Чувство и чувствительность Simone Rocha

Ирландский дизайнер Симон Роша уже четыре года дополняет свои женские показы мужскими образами. Бизнес растет, клиенты хотят большего, поэтому неудивительно, что для своего первого полноценного мужского показа дизайнер выбрала мекку мужского стиля — ярмарку Pitti Uomo. Собрав гостей на сцене театра Пергола — старейшего действующего театра мира,— Симон перенесла своих нежных и чувственных героев из Лондона во Флоренцию. Жакеты, украшенные жемчугом, топы из органзы, белые сорочки с английской вышивкой, футбольные майки и бомберы с цветочными орнаментами — мужчины Simone Rocha не боятся демонстрировать свою чувствительность, и именно в этом заключается их сила.

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Новые романтики DSM Kei Ninomiya

Один из самых влиятельных концепт-сторов мира Dover Street Market, созданный Рей Кавакубо и Адрианом Йоффе, запустил новый бренд с простой идеей — сделать дизайнерскую одежду более доступной. Так год назад появился DSM Kei Ninomiya во главе с дизайнером Noir Кеем Ниномией, где в центре внимания находятся не концептуальные эксперименты, а понятные вещи на каждый день. Для своего первого шоу в рамках приглашенного дизайнера Pitti Uomo, DSM Kei Ninomiya решили представить свою версию панков — нежных, трогательных и отчаянно романтичных, живущих по принципу: главное участие, а не борьба за совершенство. Им нравится одеваться в клетчатые килты, набрасывать на плечи кожаные куртки Schott с сотней булавок, рубашки и обычные футболки с необычными лозунгами и графикой британского художника-анархиста Джейми Рида для Sex Pistols. Во время шоу на флорентийской стройке (здесь раньше находился монастырь францисканских монахов) модели с ирокезами словно в театре общались между собой, похлопывая друг друга по плечу. Или заигрывали с публикой, вышагивая по круглому подиуму, подмигивая или присаживаясь на импровизированные трибуны. И все под бит римского музыкального лейбла Villa Lontana Records.

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История Демны в Gucci

Хотя выставка Демны в Palazzo Gucci на площади Синьории открылась еще в апреле, коктейль по случаю ее запуска решили провести во время Pitti Uomo, когда во Флоренции собираются главные представители индустрии. По задумке дизайнера выставочные пространства трансформировались в иммерсионный экспириенс Gucci Storia, где посетители могут не столько узнать об истории дома и о том, как создавались его главные бестселлеры — например, лоферы Horsebit с пряжкой в виде конской уздечки или сумка Bamboo с бамбуковой ручкой,— сколько окунуться с головой в мир Gucci по правилам Демны. Например, пересмотреть его первый показ для дома в уютном кинотеатре с креслами из красного бархата, полюбоваться на гобелены с типичными персонажами семейства Gucci из его дебютных коллекций (а потом и на сами образы в зале по соседству) или попросить наставление у оракула в особенной комнате с белоснежными стенами, исписанными любопытными фактами о модном доме.

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Легкость бытия Sunflower

Один из специальных проектов ярмарки Pitti Uomo — показ скандинавского лейбла Sunflower, который проходил на крыше главного театра города — Cavea Del Theatro Del Maggio Musicale Fiorentino. Его основатель Ульрик Педерсен хотел воспроизвести во Флоренции атмосферу своих показов в Копенгагене — гости смотрели шоу как рок-концерт, стоя в плотной толпе, пока скандинавские музыканты Огюст Розенбаум и Джейкоб Литтауэр исполняли вживую техно-трек. «Мы любим моду без претензий. Для нас каждый показ — это повод классно провести время в хорошей компании под крутую музыку и с бутылочкой холодного пива»,— улыбается Педерсен. На подиуме — такой же прагматичный и расслабленный подход: джинсы, черные пальто, костюмы свободного кроя, пижамные шорты, ковбойские ботинки. Впервые появилось обилие кожи — тренчи и гимнастерки из потертой наппы соседствовали с шелковыми рубашки самых необычных оттенков.

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Со всего света

Pitti Uomo продолжают свои международные проекты. На этот раз в центре внимания — корейский дизайнер Джийон Ким, который в формате иммерсионной экспозиции представил свою фирменную технику узоров, выцветших на солнце, на тренчах, худи и джинсовках. Китайский производитель текстиля Consinee на этот раз дал карт-бланш финалисту премии LVMH грузино-азербайджанского происхождения Галибу Газаноффу, который придумал вместе с куратором Сарой Майано, как преобразить ковры в водолазки, кардиганы и джемперы из микса кашемира, шелка и шерсти. Стефано Риччи продолжает путешествовать в поисках вдохновения. На этот раз команда бренда отправилась в Танзанию, откуда привезла палитру нежных салатовых и кремово-желтых оттенков. В Doucal’s вдохновились путешествиями на яхте по Средиземному морю: от ярко-синего неба в полдень до насыщенных красных оттенков заката. Эти цвета появились в новых версиях фирменных кроссовок и слипонов марки.

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Стиль преппи

Следующим летом мужской гардероб будет играть по правилам стиля преппи, вдохновенного гардеробом американских студентов университетов Лиги Плюща. Так, Брунелло Кучинелли добавил в свою коллекцию целую серию пуловеров в косичку нежных оттенков — от лососевого до пыльного голубого. Похожие модели, но более ярких цветов можно было найти на стенде японских дизайнеров J Quality у лейбла S Essentials. В то время как одна из главных покупок будущего сезона — полосатое поло, как в коллекциях Rag & Bone, Maison Montagut и Tombolini. Или его самая актуальная версия, созданная производителем поло из Аргентины La Martina в коллаборации с Supreme, которую также представили на Pitti Uomo.

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Лидия Агеева