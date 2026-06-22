Гурманские будни

Рояль и водка — чем не пара?

На Большой Никитской заработал Niki Piano Bar — проект Lucky Group, по-своему интерпретирующий современную русскую кухню. Формально речь идет о втором ресторане Niki: первый открылся в кинотеатре «Художественный» и за несколько лет сформировал устойчивую аудиторию из гостей, которые предпочитают рестораны без лишнего шума и гастрономических крайностей. Новый адрес продолжает ту же линию, но делает это в более камерном и вечернем формате.

Несмотря на современность концепции, некоторые детали интерьера отсылают к эстетике дореволюционных ресторанов. Пространство создано дизайнером Евгенией Ужеговой, одной из самых востребованных авторов общественных интерьеров и построено вокруг идеи отстраненности от городского ритма. Центральным элементом стал витражный бар — визуальная цитата Niki в «Художественном». Его дополняют расписной гардероб с абстрактными мотивами русской природы, мягкий медовый свет и французские шторы, создающие ощущение домашности. В глубине зала — приватные ложи, вдохновленные кабинетами старых московских рестораций. Гостей встречает работа художника Григория Майофиса. изображающая медведя за роялем, который выступает своеобразным хозяином пространства. Впрочем, главный герой все же рояль: по вечерам он редко остается без внимания, а живая музыка — органичная часть здешней атмосферы.

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Кухню возглавил Дан Мирон — один из наиболее заметных московских шефов последних лет. В его профессиональной биографии: работа и стажировки в ресторанах Сингапура и Бангкока, знаковые проекты столицы. В Niki Piano Bar Мирон продолжает исследовать возможности русской кухни, избегая буквального воспроизведения традиционных рецептов. В основе меню — знакомые вкусы и сезонные продукты, которые получили современное прочтение. Кухня не стремится удивлять сложностью конструкций, предпочитая ясность вкуса и комфорт. Меню открывает раздел «Икра и деликатесы». Здесь предлагают карельскую форелевую (2900 руб.), щучью (2900 руб.), икру сибирского осетра (10 тыс. руб.) и даже кабачковую икру. Подают на выбор с оладьями и сметаной либо с овощами на льду. Среди холодных закусок: балтийский лосось слабой соли — крупный тонкий ломтик, которому для сопровождения достаточно дольки лимона. В разделе «под рюмку» — соленые молодые грибы с зеленым луком на черном бородинском хлебе (990 руб.), небольшие бутерброды с креветкой, сервированные на миниатюрном подносе по паре штук (1300 руб.). Они выглядят как ресторанное переосмысление классической русской закуски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балтийский лосось слабой соли Ботвинья с солеными грибами Бутерброд с креветкой и яйцом Жареный картофель с грибами и луком Квашеная капуста с мочеными яблоками Летние томаты с молодым луком Морской еж с северной креветкой и икрой Окрошка с магаданскими креветками Отбивные из телятины с фуа-гра Пломбир с земляникой Сорбет из ревня с бузиной и ванильным кремом Ягоды со сметанным кремом Следующая фотография 1 / 13 Балтийский лосось слабой соли Ботвинья с солеными грибами Бутерброд с креветкой и яйцом Жареный картофель с грибами и луком Квашеная капуста с мочеными яблоками Летние томаты с молодым луком Морской еж с северной креветкой и икрой Окрошка с магаданскими креветками Отбивные из телятины с фуа-гра Пломбир с земляникой Сорбет из ревня с бузиной и ванильным кремом Ягоды со сметанным кремом

Жареный картофель с грибами (890 руб.) подают не по-домашнему, а нарезанным длинной тонкой соломкой, напоминающей, скорее, французский гарнир. Окрошка на квасе с магаданскими креветками (770 руб.) продолжает линию на аккуратное обновление привычных рецептов. Среди основных блюд стоит обратить внимание на отбивные из телятины с фуа-гра (2550 руб.), а завершить ужин можно сорбетом из ревеня с гранитой из бузины и ванильным кремом (950 руб.), поданным в классической креманке. Барная карта поддерживает общую концепцию. Помимо коллекции водки (не очень большой), предлагают настойки и наливки на ее основе: щавель с яблоком, бруснику с османтусом и другие сезонные сочетания. Для тех, кто не готов выбирать, предусмотрен сет с ироничным названием «Титаник» (7800 руб.), объединяющий все настойки из меню. Получилось место, где одинаково убедительно звучат и рояль, и водка, и блюда, знакомые с детства, но рассказанные на новом гастрономическом языке.

Большая Никитская улица, дом 22/2 вс-ср, с 17.00 до 00.00 чт-сб, с 17.00 до 02.00

Сезонное меню в «Рыба Мечты»

Ресторан «Рыба Мечты», давно занявший устойчивую позицию среди рыбных проектов столицы, представил летнее меню от бренд-шефа Александра Селезнева. Сезонное обновление построено вокруг морепродуктов, свежих овощей и легких сочетаний, которые традиционно выходят на первый план с наступлением теплого времени года. Меню отражает общий тренд на понятные сезонные продукты и блюда, не перегруженные сложными гастрономическими конструкциями. Окрошку здесь готовят в двух версиях — с крабом или говядиной (1100 руб.), предлагая гостям самостоятельно выбрать основу, квас или кефир. Гаспачо шеф дополняет мясом краба и листьями базилика, усиливая морской характер блюда и сохраняя его освежающий профиль (1150 руб.). Средиземноморскую линию продолжает запеченный баклажан с дзадзики (750 руб.), цветы цукини фаршируют креветками. Королевские креветки подают с томатной сальсой и корейским соусом кочудян, сочетая привычные вкусы с азиатскими акцентами.

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Одновременно ресторан расширяет формат поздних завтраков, которые в летний период подают с 12:00 до 14:00. В меню вошли ванильные сырники с вишней, овсяная каша с ягодами, омлет с крабом и томатами, а также сырная лепешка с яйцом пашот, лососем и пармезаном. Фирменный «Завтрак Мечты» представлен в двух вариантах — с лососем слабого посола или креветками гриль, что соответствует специализации ресторана и его курсу на морскую гастрономию.

Садовническая улица, дом 57, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ольга Карпова