Гурманские будни
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Рояль и водка — чем не пара?
На Большой Никитской заработал Niki Piano Bar — проект Lucky Group, по-своему интерпретирующий современную русскую кухню. Формально речь идет о втором ресторане Niki: первый открылся в кинотеатре «Художественный» и за несколько лет сформировал устойчивую аудиторию из гостей, которые предпочитают рестораны без лишнего шума и гастрономических крайностей. Новый адрес продолжает ту же линию, но делает это в более камерном и вечернем формате.
Несмотря на современность концепции, некоторые детали интерьера отсылают к эстетике дореволюционных ресторанов. Пространство создано дизайнером Евгенией Ужеговой, одной из самых востребованных авторов общественных интерьеров и построено вокруг идеи отстраненности от городского ритма. Центральным элементом стал витражный бар — визуальная цитата Niki в «Художественном». Его дополняют расписной гардероб с абстрактными мотивами русской природы, мягкий медовый свет и французские шторы, создающие ощущение домашности. В глубине зала — приватные ложи, вдохновленные кабинетами старых московских рестораций. Гостей встречает работа художника Григория Майофиса. изображающая медведя за роялем, который выступает своеобразным хозяином пространства. Впрочем, главный герой все же рояль: по вечерам он редко остается без внимания, а живая музыка — органичная часть здешней атмосферы.
Кухню возглавил Дан Мирон — один из наиболее заметных московских шефов последних лет. В его профессиональной биографии: работа и стажировки в ресторанах Сингапура и Бангкока, знаковые проекты столицы. В Niki Piano Bar Мирон продолжает исследовать возможности русской кухни, избегая буквального воспроизведения традиционных рецептов. В основе меню — знакомые вкусы и сезонные продукты, которые получили современное прочтение. Кухня не стремится удивлять сложностью конструкций, предпочитая ясность вкуса и комфорт. Меню открывает раздел «Икра и деликатесы». Здесь предлагают карельскую форелевую (2900 руб.), щучью (2900 руб.), икру сибирского осетра (10 тыс. руб.) и даже кабачковую икру. Подают на выбор с оладьями и сметаной либо с овощами на льду. Среди холодных закусок: балтийский лосось слабой соли — крупный тонкий ломтик, которому для сопровождения достаточно дольки лимона. В разделе «под рюмку» — соленые молодые грибы с зеленым луком на черном бородинском хлебе (990 руб.), небольшие бутерброды с креветкой, сервированные на миниатюрном подносе по паре штук (1300 руб.). Они выглядят как ресторанное переосмысление классической русской закуски.
Жареный картофель с грибами (890 руб.) подают не по-домашнему, а нарезанным длинной тонкой соломкой, напоминающей, скорее, французский гарнир. Окрошка на квасе с магаданскими креветками (770 руб.) продолжает линию на аккуратное обновление привычных рецептов. Среди основных блюд стоит обратить внимание на отбивные из телятины с фуа-гра (2550 руб.), а завершить ужин можно сорбетом из ревеня с гранитой из бузины и ванильным кремом (950 руб.), поданным в классической креманке. Барная карта поддерживает общую концепцию. Помимо коллекции водки (не очень большой), предлагают настойки и наливки на ее основе: щавель с яблоком, бруснику с османтусом и другие сезонные сочетания. Для тех, кто не готов выбирать, предусмотрен сет с ироничным названием «Титаник» (7800 руб.), объединяющий все настойки из меню. Получилось место, где одинаково убедительно звучат и рояль, и водка, и блюда, знакомые с детства, но рассказанные на новом гастрономическом языке.
Большая Никитская улица, дом 22/2
вс-ср, с 17.00 до 00.00
чт-сб, с 17.00 до 02.00
Сезонное меню в «Рыба Мечты»
Ресторан «Рыба Мечты», давно занявший устойчивую позицию среди рыбных проектов столицы, представил летнее меню от бренд-шефа Александра Селезнева. Сезонное обновление построено вокруг морепродуктов, свежих овощей и легких сочетаний, которые традиционно выходят на первый план с наступлением теплого времени года. Меню отражает общий тренд на понятные сезонные продукты и блюда, не перегруженные сложными гастрономическими конструкциями. Окрошку здесь готовят в двух версиях — с крабом или говядиной (1100 руб.), предлагая гостям самостоятельно выбрать основу, квас или кефир. Гаспачо шеф дополняет мясом краба и листьями базилика, усиливая морской характер блюда и сохраняя его освежающий профиль (1150 руб.). Средиземноморскую линию продолжает запеченный баклажан с дзадзики (750 руб.), цветы цукини фаршируют креветками. Королевские креветки подают с томатной сальсой и корейским соусом кочудян, сочетая привычные вкусы с азиатскими акцентами.
Одновременно ресторан расширяет формат поздних завтраков, которые в летний период подают с 12:00 до 14:00. В меню вошли ванильные сырники с вишней, овсяная каша с ягодами, омлет с крабом и томатами, а также сырная лепешка с яйцом пашот, лососем и пармезаном. Фирменный «Завтрак Мечты» представлен в двух вариантах — с лососем слабого посола или креветками гриль, что соответствует специализации ресторана и его курсу на морскую гастрономию.
Садовническая улица, дом 57, строение 1
Ежедневно, с 12:00 до 00:00