В Москве продлили ограничения на движение автобусов до ТК «Садовод»

Автобусы до торгового комплекса «Садовод» в Москве не будут ходить до 23 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. Ранее ограничения вводили на выходные 20 и 21 июня.

По информации ведомства были отменены автобусные маршруты № 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867.

Ночью 18 июня при масштабной атаке БПЛА в Московском регионе обломки дрона упали на территории «Садовода» в районе Капотни. По словам мэра столицы Сергея Собянина, одно из зданий получило незначительные повреждения.