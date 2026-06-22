В Москве продлили ограничения на движение автобусов до ТК «Садовод»
Автобусы до торгового комплекса «Садовод» в Москве не будут ходить до 23 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. Ранее ограничения вводили на выходные 20 и 21 июня.
По информации ведомства были отменены автобусные маршруты № 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867.
Ночью 18 июня при масштабной атаке БПЛА в Московском регионе обломки дрона упали на территории «Садовода» в районе Капотни. По словам мэра столицы Сергея Собянина, одно из зданий получило незначительные повреждения.
Масштабная атака БПЛА 18 июня 2026 года, в результате которой пострадал ТЦ «Садовод», стала крупнейшим налетом беспилотников на Москву с начала специальной военной операции. В ходе этой атаки на подлете к городу было сбито более 190 БПЛА. Помимо «Садовода», были повреждены нефтеперерабатывающий завод в Капотне, кровля ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, здание фитнес-центра и промышленный объект в Люберцах, а также многоквартирный дом в Жуковском.
В связи с атакой московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостанавливали работу. В некоторых случаях пассажиров эвакуировали, рейсы перенаправляли на запасные аэродромы, а авиакомпании корректировали расписание. В общей сложности более 500 рейсов было отменено или перенесено, а также задержано более 50 рейсов, при этом «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» отменили более 170 рейсов.