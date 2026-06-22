СКР проверит сообщения о затонувшем в Химках катере

Следственное управление на транспорте СКР начало проверку из-за сообщений о катере, затонувшем в Канале имени Москвы. По предварительной информации, судно ушло под воду в районе микрорайона Старбеево города Химки. Погибших нет, уточнили в СКР.

Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Следствие также даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности водного транспорта (ст. 263 УК).

Как сообщает Telegram-канал Mash, в канале столкнулись катер и теплоход, после чего малое судно стало тонуть. Уточняется, что катер был арендован. Четверых пассажиров маломерного судна, которые, по информации канала, были пьяны, спасли люди с того самого теплохода.