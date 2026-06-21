В Азербайджане произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода «Азнефти»

Нефтяное пятно в Каспийском море появилось после повреждения нефтепровода ПО «Азнефть». Загрязнение нефтью также обнаружили в районе пляжа Дюбенди в 35 км от Баку. Об этом сообщает азербайджанский Report.

По информации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), нефтяное пятно обнаружили в акватории между островом Пираллахи и поселком Дюбенди. В ПО «Азнефть» создан оперативный штаб.

После обнаружения утечки транспортировка нефти по трубопроводу была остановлена. По предварительной версии, нефтепровод был поврежден из-за удара якорем. Дальнейшая утечка в море исключена, отмечает SOCAR.

Ликвидацией последствий, включая очистку берега от нефти, «Азнефть» занимается в координации с Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.