В Башкирии выберут нового депутата Курултая взамен отказавшейся от мандата

Центральная избирательная комиссия Башкирии назначила на 20 сентября дополнительные выборы депутата Курултая. Голосование пройдет по Кизильскому избирательному округу №28.

В Кизильский округ входят Абзелиловский район и несколько поселений Баймакского района.

Ранее эту часть республики в региональном парламенте представляла Гульнур Кульсарина (фракция «Единая Россия»), в мае сдавшая мандат по собственному желанию. На выборах в сентябре 2023 года за нее проголосовали около 17,9 тыс. избирателей из 49 тыс., внесенных в список на момент окончания выборов.

Самовыдвиженцы и политические партии смогут представить кандидатуру для участия в выборах до 20 июля.

Идэль Гумеров