Гульнур Кульсарина досрочно покинула кресло депутата Курултая Башкирии

48-летняя депутат Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина (фракция ЕР) сдала свой мандат. Ее решение исполняющий обязанности спикера регионального парламента Салават Хусаинов объяснил намерением сконцентрироваться на работе в государственном фонде «Защитники Отечества», руководителем республиканского филиала которого она является.

На заседании Курултая ее наградили почетным знаком парламента республики за активную общественную деятельность и благотворительность.

Гульнур Кульсарина родилась в Стерлибашевском районе. С 2004-го по 2007 год она работала в сфере молодежной политики, затем сотрудничала с администрацией президента Башкирии по вопросам взаимодействия с гражданским обществом и СМИ. Около десяти лет — с 2011-го по 2021 год — госпожа Кульсарина была замгендиректора Уфимского хлопчатобумажного комбината. Депутатом Курултая Башкирии она стала в 2018 году, осенью 2023 года переизбралась в парламент по Кизильскому одномандатному округу, который включает в себя территорию Абзелиловского и часть Баймакского района.

В июне 2023 года возглавила башкирский филиал фонда «Защитники Отечества».

По данным сайта праймериз «Единой России», госпожа Кульсарина выдвинула свою кандидатуру в депутаты Госдумы по партийным спискам и Стерлитамакскому одномандатному округу.