В Карелии мужчина открыл стрельбу из окна дома

В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна дома. Два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Республике Карелия.

Как отмечается, инцидент произошел 20 июня в 23:12 мск. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали нападавшего. Его передали представителям следственных органов, сообщили в МВД. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Мотивы стрелка не уточняются.

По данным Telegram-канала Baza, 38-летний нападавший находился на четвертом этаже дома на Лососинском шоссе. Пострадавших 34-летних мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести с множественными огнестрельными ранениями. Telegram-канал «112» сообщал, что нападавший стрелял из дробовика.