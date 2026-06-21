В Уфе два дня подряд наблюдалось повышенное загрязнение воздуха

17 и 18 июня уровень загрязнения воздуха в Уфе оценивался как повышенный.

По данным Центра мониторинга гидрометеорологической службы Башгидрометцентра, в среду повышенное загрязнение фиксировалось дважды. В 13 часов пост наблюдения на улице Гафури (около центра Уфы) обнаружил превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) этилбензола в 1,7 раза. Тем же вечером содержание изопропилбензола (кумола) в 1,6 раза превысило ПДК на улице Ульяновых (в Черниковке).

На следующий день на улице Гафури вновь отмечено превышение нормального содержания этилбензола: ПДК превышено в 2,2 раза.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 15 июня на улице Свободы выявлено более чем двукратное превышение ПДК хлороводорода.

Идэль Гумеров