В начале недели в Уфе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

15 июня в уфимском воздухе зафиксировали повышенное загрязнение воздуха, отчитался Башгидрометцентр. По данным учреждения, на улице Свободы содержание хлороводорода в 2,4 раза превысило предельно допустимую концентрацию. Отклонение от допустимых значений выявил пост наблюдения за загрязнением атмосферы.

До этого повышенное загрязнение воздуха случилось 11 июня, когда на улице Ульяновых содержание кумола превысило норму в 1,5 раза. В тот же вечер в 1,1 раза отклонилось от предельно допустимой концентрации содержание оксида углерода: превышение зафиксировал пост на севере проспекта Октября.

Идэль Гумеров