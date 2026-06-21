В Узбекистане умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Старейший из живших в Узбекистане ветеранов Великой Отечественной войны Розибой Сатторов умер в возрасте 116 лет. Об этом сообщил глава информационной службы администрации Кашкадарьинской области Ахрор Содиков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Ахора Содикова Фото: телеграм-канал Ахора Содикова

«Общественность выражает соболезнования семье и родственникам погибшего», — подчеркнул господин Содиков. Он напомнил, что из Кашкадарьинской области на войну ушли 47 тыс. человек. Из них вернулось с фронта около 22 тыс.

Всего во время Великой Отечественной войны из Узбекистана, население которого насчитывало 6,8 млн человек, воевать ушли почти 2 млн. Среди них более 748 тыс. человек погибли или пропали без вести.