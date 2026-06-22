Стартовый капитал

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Главной новостью прошлой недели стал официальный старт избирательной кампании. После публикации соответствующего указа президента партии получили возможность выдвигать кандидатов в федеральный парламент, и первой этим правом воспользовалась КПРФ.

16 июня президент Владимир Путин подписал указ о назначении очередных выборов в Госдуму на 20 сентября. В тот же день указ был опубликован, и именно этот момент считается официальным началом кампании по избранию девятого созыва нижней палаты.

На следующий день Центризбирком утвердил ключевые параметры думских выборов.

Как и ожидалось, голосование на них будет трехдневным (с 18 по 20 сентября) и пройдет в том числе на территориях, где действует режим военного положения (это четыре новых субъекта РФ, где впервые будут избирать депутатов Госдумы). Согласно еще одному решению ЦИКа, в новых регионах, а также в восьми других «прифронтовых» субъектах будут доступны дополнительные формы голосования, включая выездное и на придомовых территориях.

С 17 июня начался период выдвижения кандидатов, который продлится до 11 июля. Право участвовать в выборах сейчас имеют 17 партий, 11 из которых располагают так называемой парламентской льготой — возможностью выдвигать кандидатов в Думу без сбора подписей избирателей (остальным придется собрать в свою поддержку не менее 200 тыс. автографов россиян). Долго тянуть с выдвижением они не намерены и проведут свои предвыборные съезды в ближайшие две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов возглавил партсписок КПРФ на выборах в Госдуму уже в девятый раз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Зюганов возглавил партсписок КПРФ на выборах в Госдуму уже в девятый раз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первой уже «отстрелялась» КПРФ, утвердившая своих выдвиженцев 20 июня. В головную часть федерального списка коммунисты по традиции включили максимально возможное по закону число кандидатов — 15 человек. А в первую тройку помимо неизменного лидера партии 81-летнего Геннадия Зюганова вошли глава Хакасии 38-летний Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ 49-летний Юрий Афонин. Обосновывая высокое место губернатора, делегаты особо подчеркивали тот факт, что он уже дважды побеждал единороссов на выборах главы региона.

Другие партии помимо подготовки к своим съездам занимались привлечением новых групп избирателей.

Так, ЛДПР в преддверии отмечавшегося 21 июня Дня медработника провела Всероссийский форум пациентов, где презентовала пакет своих инициатив по реформе отрасли. Кроме того, партия запустила два новых предвыборных проекта — «Трагедия по соседству» (сохранение памяти о жертвах религиозных гонений в СССР) и «ДолговомуРабствуНет.РФ» (юридическая и консультативная помощь «закредитованным» гражданам).

«Новые люди» провели форум «Сила влияния» с участием инфлюенсеров из разных сфер. По оценкам дружественных партии экспертов, совокупная аудитория приглашенных блогеров превышает 30 млн человек, которые политикой не интересуются, но при правильном подходе могут проголосовать за «Новых». «Справедливая Россия» снова призвала отнимать деньги у богатых. Ее лидер Сергей Миронов предложил премьеру Михаилу Мишустину ввести налог на сверхприбыль крупных предприятий и финансовых организаций, а полученные деньги направить на развитие здравоохранения, образования, поддержку пенсионеров, граждан с низкими доходами, участников СВО и членов их семей.

Наконец, «Единая Россия» продолжила свой относительно новый курс против запретов. Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев выступил за замену штрафов предупреждениями, особенно за мелкие и впервые совершенные нарушения. А замглавы думской фракции ЕР Евгений Ревенко призвал к «более взвешенному» применению законов об иноагентах и нежелательных организациях в работе библиотек, так как «слишком широкое толкование» новых норм может «ограничивать доступ читателей к научной, образовательной и художественной литературе».

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

На прошлой неделе одни депутаты Госдумы встречались с избирателями в регионах, а другие готовились к предвыборным съездам своих партий. Видимо, поэтому законотворческая активность фракций резко снизилась, хотя и те немногие законопроекты, что вносились в нижнюю палату, в полной мере соответствовали программным установкам тех или иных партий.

Например, КПРФ решила снова продвинуть свою давнюю идею о запрете парламентариям иметь недвижимость за рубежом. Несколько предыдущих попыток были неудачными (проекты либо отклонялись, либо возвращались авторам), но сейчас, как полагают коммунисты, такой запрет становится особенно актуальным. Ведь наличие зарубежной недвижимости «может использоваться как дополнительный рычаг воздействия на российских политиков», подчеркивается в пояснительной записке.

«Новые люди» в рамках своего «антизапретительного» курса предложили «исключить административную ответственность за самовольный ремонт дорог местного значения или дорог на придомовой территории». Такие дороги, как пояснили депутаты, иногда долго не ремонтируются, а если граждане пытаются починить их своими силами, то формально подпадают под действие ст. 12.33 КоАП.

Наконец, группа депутатов от ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» отправила на отзыв в правительство законопроект на еще одну важную автодорожную тему. Они предлагают разрешить использовать для фиксации нарушений ПДД только видеокамеры, находящиеся в федеральной или региональной собственности. Частники получают прибыль за счет собранных штрафов, что «делает их заинтересованными в увеличении количества правонарушений», указывают авторы.

Указ о назначении выборов вроде бы дал партиям окно возможностей для присутствия в повестке. Но затем удары по Москве снова задвинули партийцев на вторые роли.

«Единая Россия» (ЕР) начинает подготовку съезда, показывая способность оставаться прежней несмотря ни на что. Партия испытывает те же проблемы, что и власть в целом, то есть не имеет интонации, созвучной резкому росту тревожности. КПРФ попробовала интегрировать в повестку свой список на выборах. Нельзя сказать, что список «не летит» — он вполне обычный, мало кто помнит, кто был в прошлых списках. Но партия тоже не может определиться с интонацией относительно рисков безопасности: есть соблазн перевести стрелки на власть и есть страх это делать. ЛДПР сделала акцент на кампании против ЕГЭ — ярко, но с ощущением бессилия. Борьба за доступную ипотеку наталкивается на сохранение довольно высокого аппаратного веса ЦБ.

Логика последних дней подталкивала вверх «рассерженных патриотов», верящих в «мы даже еще не начинали». Отсюда рост рейтингов «Справедливой России» (СР). Правда, сама партия подмигивает им, но не более того: занимается разработкой программы и социальной риторикой. «Новые люди» по ЕГЭ заняли более прагматичную позицию (про досмотры школьников и права детей и родителей). Плюс довольно удачное присоединение к теме разблокировки Roblox — как показ результата своей активности и небезнадежности темы разблокировок.

«Единая Россия» продолжает последовательно давать сигналы о необходимости ослабления давления на общество и снижения числа запретительных инициатив. Секретарь генсовета ЕР Якушев заявил, что нужно дать возможность бизнесу перед штрафами отделаться предупреждениями. Это не блещущие новизной сигналы, но сейчас они очень точно ложатся в ожидания общества и могут дать дополнительные проценты поддержки.

КПРФ провела съезд и определилась с кандидатами. Зюганову удалось удержать баланс между старой гвардией и молодыми претендентами, между левым городским протестным электоратом и традиционным ядром тоскующих по СССР. Самое главное, что КПРФ возвращает себе позицию главной оппозиционной силы, наиболее протестно настроенной к действиям власти, что может дать им дополнительные голоса.

ЛДПР достаточно жестко атакует коммунистов. Это еще старая позиция Жириновского, который регулярно играл роль главного противника КПРФ. Это позволит партии «отъедать» немножечко голосов у коммунистов и прочих левых. «Справедливая Россия» продолжает дорабатывать пакет популистских инициатив для формирования программы. Это даст хороший задел для работы с избирателями, хотя СР достаточно сложно предъявить законы, принятые по ее инициативе.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Даванков дал хорошее интервью «Ведомостям». Главное в нем — это тема нормализации и адекватных решений власти. На это запрос огромный, хотя и не у всех избирателей. Свою нишу «Новые» держат цепко: партия последовательно отрабатывает нужные ей темы и может благодаря этому получить неплохие общефедеральные рейтинги.

Все партии сосредоточились на подготовке к съездам и к тому, чтобы окончательно «доупаковать» списки кандидатов. Здесь наиболее нервная ситуация у «Единой России», потому что есть очевидная проблема: что делать с кандидатами, которые считают себя ресурсными, но не получили высоких результатов на праймериз? Не окажутся ли они выдвиженцами от других партий? Эта закулисная переговорная борьба — наверное, основное содержание для ЕР и на региональном, и на федеральном уровне.

«Новые люди» взяли паузу перед съездом. Хотя все еще действует инерция «манифеста Горячевой» как одной из самых успешных акций партии. «Справедливую Россию» практически не видно за пределами ее сайта и соцсетей. ЛДПР сделала попытку зайти на медицинскую тему с Всероссийским форумом пациентов, но нет медийного резонанса и есть проблема с узнаваемыми «говорящими головами». Все-таки из-за зачистки старой гвардии в партии осталось мало узнаваемых спикеров.

КПРФ первой провела съезд, попробовав зафиксироваться в нише главной оппозиции ЕР, но, на мой взгляд, попытка как-то обновить списки оказалась не очень удачной. Присутствия Коновалова на втором месте маловато для того, чтобы показать обновление, так как доминирует старая гвардия. Более того, если в Хакасии Коновалов является специфичным местным феноменом, то для федерального уровня он может оказаться не очень удачной публичной фигурой. Хотя ему в плюс, конечно же, реальный опыт электоральных побед над представителями партии власти.