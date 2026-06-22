Изъятое жилье примут к зачету

Льготный порядок расчета срока владения жильем для освобождения от НДФЛ при его продаже планируется расширить. Сейчас возможность суммировать сроки владения изъятым и предоставленным взамен него жильем есть только у участников программы реновации в Москве. Во исполнение решения Конституционного суда Минфин подготовил законопроект, предусматривающий распространение такого порядка на всех собственников жилья, изъятого по решению госорганов, например в ходе региональных программ обновления жилфонда, комплексного развития территорий или изъятия земли для госнужд. Исключение — аварийное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Минфин разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий расширение льготного порядка расчета срока владения жильем, по истечении которого граждане могут продать его без уплаты НДФЛ. Поясним, по общему правилу сделать это можно по истечении пяти лет непрерывного владения жильем, а в некоторых случаях — трех лет (например, если это единственное жилье или недвижимость приватизирована). Отдельный порядок предусмотрен для участников московской программы реновации: срок владения изъятым жильем и предоставленным властями взамен суммируется, что позволяет продать новую квартиру без уплаты НДФЛ значительно раньше.

Однако при изъятии жилья в ином порядке (например, в ходе региональных программ обновления жилищного фонда, комплексного развития территорий или изъятия земель с расположенными на них жилыми помещениями для государственных или муниципальных нужд) срок отсчитывается заново. Такая ограниченность льготного порядка стала предметом спора, который дошел до Конституционного суда (КС). Суд отметил, что случаи изъятия жилья не ограничиваются программой реновации и игнорирование в таких ситуациях периода владения прежним жильем в целях освобождения от НДФЛ «подрывало бы доверие к институтам и решениям публичной власти вопреки Конституции».

Во исполнение решения КС Минфин и подготовил законопроект.

Как следует из документа, возможность «зачета» срока владения прежним жильем будет предусмотрена для всех случаев изъятия жилых помещений на основании решений госорганов без согласия граждан. Исключение — признание жилья аварийным.

Такая оговорка была и в решении КС, усомнившегося в необходимости зачета периода владения «аварийкой».

Партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова поясняет, что пятилетний срок нужен для борьбы со спекулятивными перепродажами жилья, но, если квартира заменена государством помимо воли собственника, эта логика перестает работать — принудительное переселение не является инвестиционной сделкой. КС, добавляет она, прямо указал, что человек не должен оказываться в худшем положении только потому, что государство приняло решение о прекращении его права собственности.

Как отмечает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, законопроект призван устранить «уже сложившийся конфликт» — программы комплексного развития идут по всей стране, число изъятий растет, а льготный порядок расчета срока до сих пор «замкнут» на московскую реновацию. Без расширения этого порядка, поясняет он, гражданин, лишившийся жилья не по своей воле, оказывается связан новой квартирой на пять лет или вынужден платить налог при ранней продаже, хотя сам факт изъятия от него не зависел. Пока, добавляет Владислав Гейтс, вопрос решается судами через аналогию, но с непредсказуемым для граждан результатом.

Евгения Крючкова