Уверенный в свержении Макрона 82-летний француз обстрелял жандармов

82-летний француз, решивший, что президент Макрон свергнут и в стране началась революция, вступил в перестрелку с жандармами и ранил двоих из них. Как сообщает Le Parisien, сам пожилой мужчина был ранен и доставлен в больницу.

По словам полиции департамента Эр и Луар, около семи часов вечера 20 июня им позвонила женщина и сообщила, что ее 82-летний супруг вооружился винтовкой, прихватил патроны и со словами «Это революция!» и «Макрон свергнут!» ушел в неизвестном направлении.

К дому заявительницы быстро подъехали пятеро сотрудников жандармерии и увидели неподалеку вооруженного пожилого мужчину. Они попытались с ним заговорить и сделали несколько шагов в его сторону. Мужчина открыл огонь, ранив двоих жандармов. Те выстрелили в ответ, ранив мужчину в руку. После этого он бросился к себе домой и забаррикадировался в подвале. Спустя некоторое время мужчина согласился сдаться. Его доставили в больницу, где удалили застрявшую в руке пулю, а потом поместили его под стражу. Позже ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Раненые жандармы также доставлены в больницу. Их жизни ничто не угрожает.

Как заявили в прокуратуре, пожилой француз до сих пор не оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Всю жизнь был ремесленником. Около 20 лет назад вышел на пенсию. Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело по факту попытки убийства сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, начато расследование в отношении действий жандармов, выстреливших в мужчину.

Алена Миклашевская