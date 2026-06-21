Moschino назначил двух новых креативных директоров

Итальянский модный дом Moschino назначил сразу двух креативных директоров. Владеющая Moschino компания Aeffe SpA пригласила на эту работу основателей бренда Sunnei Лориса Мессину и Симоне Риццо. Свою дебютную коллекцию они представят на Неделе моды в Милане в сентябре 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорис Мессина (сверху) и Симоне Риццо

Фото: Dario Catellani / Moschino / Handout / Reuters Лорис Мессина (сверху) и Симоне Риццо

Фото: Dario Catellani / Moschino / Handout / Reuters

О назначении было объявлено через два дня после того, как пост креативного директора Moschino покинул Адриан Аппиолаза. Комментируя изменения, глава Aeffe Массимо Ферретти отметил: «В эволюции модного дома крайне важно умение сочетать индивидуальность и инновации. Лорис Мессина и Симоне Риццо обладают качествами, необходимыми для решения этой задачи: современным творческим видением, глубокой культурной чувствительностью и способностью создавать актуальные дизайнерские языки».

Со своей стороны, Лорис Мессина и Симоне Риццо отметили готовность «принять наследие модного дома Moschino и перенести его в настоящее, укрепить его актуальность и формировать современное воображение».

Алена Миклашевская