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Moschino назначил двух новых креативных директоров

Итальянский модный дом Moschino назначил сразу двух креативных директоров. Владеющая Moschino компания Aeffe SpA пригласила на эту работу основателей бренда Sunnei Лориса Мессину и Симоне Риццо. Свою дебютную коллекцию они представят на Неделе моды в Милане в сентябре 2026 года.

Лорис Мессина (сверху) и Симоне Риццо

Лорис Мессина (сверху) и Симоне Риццо

Фото: Dario Catellani / Moschino / Handout / Reuters

Лорис Мессина (сверху) и Симоне Риццо

Фото: Dario Catellani / Moschino / Handout / Reuters

О назначении было объявлено через два дня после того, как пост креативного директора Moschino покинул Адриан Аппиолаза. Комментируя изменения, глава Aeffe Массимо Ферретти отметил: «В эволюции модного дома крайне важно умение сочетать индивидуальность и инновации. Лорис Мессина и Симоне Риццо обладают качествами, необходимыми для решения этой задачи: современным творческим видением, глубокой культурной чувствительностью и способностью создавать актуальные дизайнерские языки».

Со своей стороны, Лорис Мессина и Симоне Риццо отметили готовность «принять наследие модного дома Moschino и перенести его в настоящее, укрепить его актуальность и формировать современное воображение».

Алена Миклашевская

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение Лориса Мессины и Симоне Риццо креативными директорами Moschino последовало за чередой изменений в руководстве бренда. В октябре 2023 года этот пост занял Давиде Ренне, проработавший до этого 20 лет в Gucci. Однако он скоропостижно скончался через несколько недель после назначения, и его заменил Адриан Аппиолаза, которому было дано всего три недели на создание первой коллекции. Джереми Скотт, возглавлявший Moschino десять лет, покинул свой пост в марте 2023 года, и именно он во многом сформировал узнаваемый яркий и эпатажный стиль Moschino этого периода. Основатель бренда, Франко Москино, еще в 1983 году бросил вызов модной индустрии, сделав ставку на сказочные мотивы и эпатирующие дизайны. Назначение нескольких новых креативных директоров за короткий период отражает общую тенденцию в модной индустрии, где крупные кадровые перестановки происходят все чаще. Это связано с тем, что бренды ищут новые формы и способы оставаться актуальными в условиях кризиса и падения спроса на люкс, а также с желанием переосмыслить свою ДНК и привлечь новую аудиторию. За последний год назначения или уходы креативных директоров произошли также в Valentino, Versace, Balenciaga, Gucci и Dior.

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