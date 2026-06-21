Лантратова рассказала о помощи пострадавшим после удара ВСУ по Керчи
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом после атаки Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку на месте.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотников по Керченскому полуострову погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Из них 14 были госпитализированы. Также украинские БПЛА атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.
Госпожа Лантратова выразила соболезнования родственникам и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Состояние раненых и обстоятельства происшествия уточняются. Власти Крыма пообещали оказать полную поддержку семьям жертв.
Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский полуостров, где произошел текущий инцидент, являются частью более широкой кампании, которая распространяется на различные регионы России, включая Краснодарский край, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Орловскую области. Эти атаки часто включают применение беспилотников и ракет, целью которых могут быть как военные, так и гражданские объекты, а также объекты транспортной инфраструктуры. В частности, в Керчи ранее уже фиксировались повреждения паромов при отражении ракетных ударов ВСУ.
В ответ на подобные инциденты российские власти регулярно сообщают о сбитии украинских беспилотников и о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Например, по данным Минобороны России, массированные удары по Киеву, Харькову и Днепропетровску, включая военные аэродромы и центры комплектования ВСУ, осуществляются «в ответ на террористические акты» со стороны Вооруженных сил Украины.
Последствия таких атак включают человеческие жертвы и ранения, повреждения инфраструктуры и жилых домов. Многие регионы, подвергшиеся атакам, вводят режимы ЧС, а пострадавшим оказывается медицинская и финансовая помощь из федерального бюджета и благотворительных фондов. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследования по фактам атак, возбуждая уголовные дела о терактах.