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Лантратова рассказала о помощи пострадавшим после удара ВСУ по Керчи

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом после атаки Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку на месте.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотников по Керченскому полуострову погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Из них 14 были госпитализированы. Также украинские БПЛА атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

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Госпожа Лантратова выразила соболезнования родственникам и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Состояние раненых и обстоятельства происшествия уточняются. Власти Крыма пообещали оказать полную поддержку семьям жертв.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский полуостров, где произошел текущий инцидент, являются частью более широкой кампании, которая распространяется на различные регионы России, включая Краснодарский край, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Орловскую области. Эти атаки часто включают применение беспилотников и ракет, целью которых могут быть как военные, так и гражданские объекты, а также объекты транспортной инфраструктуры. В частности, в Керчи ранее уже фиксировались повреждения паромов при отражении ракетных ударов ВСУ.

В ответ на подобные инциденты российские власти регулярно сообщают о сбитии украинских беспилотников и о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Например, по данным Минобороны России, массированные удары по Киеву, Харькову и Днепропетровску, включая военные аэродромы и центры комплектования ВСУ, осуществляются «в ответ на террористические акты» со стороны Вооруженных сил Украины.

Последствия таких атак включают человеческие жертвы и ранения, повреждения инфраструктуры и жилых домов. Многие регионы, подвергшиеся атакам, вводят режимы ЧС, а пострадавшим оказывается медицинская и финансовая помощь из федерального бюджета и благотворительных фондов. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследования по фактам атак, возбуждая уголовные дела о терактах.

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