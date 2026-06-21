Лантратова рассказала о помощи пострадавшим после удара ВСУ по Керчи

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом после атаки Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотников по Керченскому полуострову погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Из них 14 были госпитализированы. Также украинские БПЛА атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

Госпожа Лантратова выразила соболезнования родственникам и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Состояние раненых и обстоятельства происшествия уточняются. Власти Крыма пообещали оказать полную поддержку семьям жертв.