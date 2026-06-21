Поддержка британской монархии достигла минимума за 33 года
Уровень поддержки монархии в Великобритании снизился до 55%, что стало самым низким показателем за весь период наблюдений с 1993 года. Такие данные приводит исследование компании Ipsos, опубликованное газетой The Telegraph.
За последние три года доля сторонников сохранения института монархии сократилась на 11 процентных пунктов. При первых замерах в начале 1990-х годов поддержку королевской системе выражали 69% жителей страны.
Наибольшее снижение популярности отмечается среди молодых британцев. Среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет идею сохранения монархии поддерживают 33%, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 74%.
Пик общественной поддержки монархии был зафиксирован в 2012 году во время празднования 60-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда положительно к институту относились около 80% опрошенных.
Как писало в феврале Bloomberg, серьезным ударом по королевской семье стала история с младшим братом короля — бывшим принцем Эндрю. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются в вину неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов, а уже в феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили, а в его резиденции прошли обыски. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям.
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Наследник по имени Уильям
Снижение поддержки британской монархии обусловлено не только скандалами, но и общим падением национальной гордости, поскольку британцы стали меньше гордиться историей своей страны и работой демократических институтов. В 2023 году только 64% граждан гордились историей Великобритании, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 86%. Аналогично, гордость за британскую демократию упала с 69% в 2013 году до 53% в 2023 году. Эти изменения объясняются тем, что Великобритания стала менее националистической и более критичной к собственной политике и прошлому, несмотря на "Брекзит" и дебаты об иммиграции.
Скандалы вокруг королевской семьи, включая тот, в котором замешан принц Эндрю (младший брат короля Карла III), также значительно подрывают общественную поддержку монархии. Принц Эндрю был лишен всех титулов из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном и обвинений, связанных с секс-торговлей. Общественное давление вынуждает Букингемский дворец реагировать на эти обвинения, хотя монарх официально не обязан платить некоторые налоги и стремится к повышению прозрачности финансовых операций королевского двора.
Другой фактор, влияющий на общую картину, — политическая ситуация в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер сталкивается с критикой и низкими рейтингами, а лейбористы потерпели поражение на местных выборах. Некоторые члены парламента призывают его уйти в отставку. При этом премьер-министр использует авторитет монархии для налаживания международных связей, поскольку монарх способен выступать в качестве «мягкой силы».