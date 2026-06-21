Поддержка британской монархии достигла минимума за 33 года

Уровень поддержки монархии в Великобритании снизился до 55%, что стало самым низким показателем за весь период наблюдений с 1993 года. Такие данные приводит исследование компании Ipsos, опубликованное газетой The Telegraph.

За последние три года доля сторонников сохранения института монархии сократилась на 11 процентных пунктов. При первых замерах в начале 1990-х годов поддержку королевской системе выражали 69% жителей страны.

Наибольшее снижение популярности отмечается среди молодых британцев. Среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет идею сохранения монархии поддерживают 33%, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 74%.

Пик общественной поддержки монархии был зафиксирован в 2012 году во время празднования 60-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда положительно к институту относились около 80% опрошенных.

Как писало в феврале Bloomberg, серьезным ударом по королевской семье стала история с младшим братом короля — бывшим принцем Эндрю. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются в вину неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов, а уже в феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили, а в его резиденции прошли обыски. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям.