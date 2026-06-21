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Правительство Германии по ошибке переплатило €5 млн военным и чиновникам

Из-за допущенной ошибки в расчетах работающие за границей германские дипломатические работники и военные в течение года получали больше, чем должны были. Как сообщает Der Spiegel, общая сумма переплат достигает около €5 млн.

Сотрудникам германских посольств и военным, которые работают и служат за пределами Германии, вместе с зарплатой выплачивают компенсацию. Ее размер зависит от стоимости жизни в конкретной стране, инфляции и ряда других факторов. Чем дороже жизнь в этом месте по сравнению с Берлином, тем выше компенсация. Перерасчет выплат осуществляется ежегодно 1 июля, отвечает за это Федеральное министерство иностранных дел Германии.

Как пишет Der Spiegel, министерство обычно нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму Mercer. По какой-то причине в расчеты на 2025/26 год вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем должно было быть. Поскольку забрать обратно эти деньги у служащих и военных невозможно — этого не позволяют германские законы, МИД Германии рассматривает вариант потребовать компенсацию у Mercer.

Алена Миклашевская

Составлено ИИ-Ассистентъ

Хотя нынешняя переплата затронула военных и дипломатов, ранее в Германии уже возникали ситуации с запросами на компенсации. Так, дочерние структуры Siemens и Volkswagen обращались к правительству Германии за возмещением финансовых потерь, связанных с прекращением деятельности в России, ссылаясь на механизм инвестиционных гарантий. В прошлом году германская компания Uniper также получила €530 млн компенсационных выплат от «Газпром экспорта», которые были переданы властям Германии.

В целом, тема компенсаций активно обсуждается в Германии в различных контекстах. Например, правительство Германии в 2023 году отказалось вести переговоры с Польшей о выплате репараций за ущерб в ходе Второй мировой войны, ссылаясь на то, что вопрос считается закрытым. Между тем, немецкое правительство также само рассматривало возможность потребовать компенсации за повреждение газопроводов «Северные потоки» после их подрыва.

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