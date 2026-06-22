Безысходная доска

Высокий курс рубля и снижение спроса как на внешних рынках, так и в России негативно сказываются на секторе пиломатериалов. По итогам года их выпуск может снизиться минимум на 2–4%, а рентабельными останутся только крупные технологичные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство пиломатериалов из хвойных пород дерева может по итогам 2026 года снизиться не менее чем на 2–4%, рассчитали в Strategy Partners. На показатели выпуска продукции будут влиять динамика жилого строительства в России и уровень спроса на ключевом рынке сбыта — в Китае.

Как отмечает директор практики Strategy Partners Валентин Гаврилов, учитывая высокие ставки по кредитам, в базовом сценарии объем строительства останется на уровне прошлых лет, но динамика старта новых проектов замедлится. В Китае также наблюдается стагнация в сфере недвижимости. Также, по словам господина Гаврилова, в стране происходит замещение хвойных пиломатериалов лиственными.

По данным Росстата, в 2025 году производство пиломатериалов в России сократилось на 2,5%, до 28,5 млн куб. м. В агентстве WhatWood подсчитали, что за первые четыре месяца года падение составило 4%. По словам аналитиков, причины не меняются: крепкий рубль, слабый спрос в мире, сжатие рынков продаж, санкции и снижение потребления на внутреннем рынке.

Поддержать объемы производства может ослабление рубля, считает господин Гаврилов. Как отмечают в Strategy Partners, курс национальной валюты — ключевой фактор, определяющий прибыльность деревообработки. По расчетам аналитиков, при текущем курсе у наиболее сильных компаний (с фокусом на Японию, выпускающих строганую древесину, имеющих возможности для утилизации низкосортного сырья) маржа по прибыли от продаж по итогам года может составить 5–7%.

Средние по качеству бизнеса компании в зависимости от региона смогут выйти в ноль, а слабые в основном будут продавать пиломатериалы с операционным убытком, полагает Валентин Гаврилов.

По его словам, если курс превысит отметку в 90 руб./$, то маржа продаж и EBITDA бизнеса могут вернуться к более привычным 10–15%, что позволит стабилизировать финансовое положение.

Продажи хвойных пиломатериалов в Китай в первом квартале 2026 года, по оценке Strategy Partners, сократились на 26%, до 2,6 млн куб. м, в то время как Канада и Белоруссия нарастили поставки на этот рынок. Цены на сосновый пиловочник в этот период колебались в пределах 19,6–21,6 тыс. руб. за 1 куб. м на условиях CFR (с учетом фрахта) в Шанхае, на еловые пиломатериалы — в диапазоне 18,7–20,6 тыс. руб. за 1 куб. м.

По словам Валентина Гаврилова, относительно высокие цены связаны с сокращением предложения из России и сложностями в логистике на Западно-Сибирской железной дороге. При нормализации поставок и наступлении лета на рынок Китая будет давить рост предложения, что приведет к снижению котировок, ожидает эксперт.

В связи со снижением китайского спроса российские поставщики ищут новые рынки сбыта. Так, важным направлением поставок становится Узбекистан, но цены на этом рынке ниже на 15–25%.

К тому же перегруженная инфраструктура на восточном направлении, а также низкая оборачиваемость вагонов дополнительно ограничивают возможности для наращивания экспорта.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов подчеркивает, что мировой рынок пиломатериалов находится в структурном кризисе. «В РФ стабильно фиксируется падение производства на 10–15% в годовом исчислении, и это не просто реакция на локальную или глобальную конъюнктуру»,— говорит он. По его мнению, по итогам года в лучшем случае стоит ждать сокращения производства на 5–7%, а малым и средним лесопильным предприятиям на Северо-Западе и в Сибири грозит закрытие.

Как считает господин Иванов, государству и бизнесу необходимо переходить на стимулирование производства готовых к монтажу домокомплектов, CLT-панелей для деревянного домостроения, топливных гранул для ТЭК, лесохимической продукции, волокон для текстильной промышленности. Это, по его словам, требует создания современных биотехнологических комплексов, длинных дешевых денег, контрактации строительства крупных ЖК, а также, возможно, локализации финишных экспортных производств на территории особых экономических или промышленных зон дружественных государств.

Ольга Мордюшенко