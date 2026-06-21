В Ингушетии в ДТП пострадали пять детей

В Ингушетии на федеральной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По данным регионального управления МЧС, авария случилась на автодороге Сунжа — Нестеровское в районе моста через трассу Р-217. В результате столкновения легковых автомобилей Mercedes и Changan травмы получили находившиеся в машинах люди. Погибших нет.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила в середине дня, после чего на место были направлены экстренные службы. Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются.

Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы Сунженского района, где им оказывается необходимая медицинская помощь.