Иран и США возобновили диалог после срыва

Делегации Ирана и США прибыли на переговоры в Швейцарию. В Бюргенштоке должны начаться 60-дневные консультации по окончательной мирной сделке. В состав иранской делегации входят министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Кроме того, группа включает представителей местного Центрального банка и нефтяной отрасли. Из Вашингтона же приехали спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.



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По данным CNN, встреча начнется с экстренного заседания по ситуации в Ливане. Накануне Израиль снова нанес удары по северу страны. Иран не раз называл перемирие на всех фронтах одним из главных условий переговоров с США. По этой причине Тегеран накануне заявлял о закрытии Ормузского пролива. Сейчас проход через акваторию разрешен только судам, направляющимся в иранские порты, сообщает агентство Fars.

Усложнит ли переговоры в Швейцарии участие Джей Ди Вэнса? В последний раз вице-президент возглавлял делегацию в середине апреля 2026-го в пакистанском Исламабаде. Тогда дипломаты вернулись в Вашингтон без каких-либо договоренностей, напоминает политолог-американист Павел Дубравский:

«Учитывая присутствие Вэнса и то, как в прошлый раз прошли его переговоры, возникает вопрос: как сам Трамп относится к попыткам договориться? В апреле это выглядело так: Трамп бросает Вэнса в пекло, и он должен был делать, что хочет. Ситуация с участием Вэнса — это проверка самого Трампа: кого стоит поддержать? Марка Рубио, который успешно реализует трек по Кубе, или все-таки Вэнса, про которого The New York Times писала, что он буквально предлагал "жахнуть". Получается, Вэнс должен подтвердить свой изоляционизм, закрыть иранскую историю для американцев и принести Трампу победу в Конгрессе в ноябре 2026 года.

Навыки коммуникации Вэнса, как минимум, на уровне США позволяют ему выкручиваться из ситуаций, где другие не справляются. Можно вспомнить дебаты против Тима Уолца, кандидата в вице-президенты от Камаллы Харрис. На международной арене он, во-первых, постарается отстоять позицию Трампа, а во-вторых, вернуть реноме, потерянное после прошлых переговоров. Основная задача — приблизиться к финальному подписанию не меморандума, а уже полноценного договора, который должен состояться по окончании 60 дней. В рамках одного дня могут пройти несколько раундов с перерывами на 15-20 минут для консультаций с руководством. Предварительная работа, думаю, уже проделана, и сейчас мы должны увидеть, как американская дипломатия проявит себя в лице Вэнса».

По данным The Wall Street Journal, США готовы предложить Ирану разблокировать замороженные активы. Деньги должны пойти на «гуманитарные цели» в исламской республике. Первыми, как предполагается, будут переданы $6 млрд, которые хранятся в Катаре. Часть средств Вашингтон готов передать, если Тегеран допустит к своим ядерным объектам инспекторов ООН. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Есть шансы, что ближайшие раунды переговоров завершатся промежуточным документом, считает политолог-востоковед Владимир Сотников:

«Иранцы давно выставили свои требования. И главное, что американский президент очень хочет заключить эту сделку — ему это важно. Главная причина внутриполитическая: уже близки выборы в Конгресс. Думаю, американцы сделают все, чтобы переговоры не сорвались. Итогом может стать некое рамочное соглашение. Меморандум они подписали электронным способом, но сейчас речь идет о документе, на котором переговоры не остановятся. А что войдет в это рамочное соглашение? Прежде всего то, что американцы хотели включить в меморандум. Что касается позиции Ирана, мне кажется, иранцы тоже пойдут на уступки. Они могут получить $6 млрд гуманитарной помощи вместо того, чтобы не получить ничего.

При этом, думаю, они вряд ли согласятся в каком-либо документе на вывоз обогащенного урана с территории страны. Не надо преувеличивать роль внутриполитических конфликтов в Иране. На самом деле и у Корпуса стражей исламской революции, и у гражданского руководства существует определенный консенсус. Он выработался и укрепился на основе того, что обе стороны не хотят воевать с США. Есть сообщения иранских источников, которые достаточно легитимны и показывают это».

Накануне Тегеран пригрозил Вашингтону перекрытием поставок сырья из Ближнего Востока. Это случится, если США не будет соблюдать условия меморандума, заявили советники верховного лидера Ирана.

Егор Парфенов, Александра Абанькова