Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки почти 500 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также заявили, что силы Черноморского флота в юго-западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера, которые, по их данным, использовались украинской стороной.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о нанесении ударов по объектам инфраструктуры Украины, включая военные аэродромы, энергетические и транспортные узлы, а также объекты, связанные с производством и хранением беспилотников.